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06:05, 10 января 2024Мир

В столицу Эквадора стянули военную технику

Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в столицу

Фото: Karen Toro / Reuters

Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне беспорядков. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Отмечается, что по улицам исторической части города перемещаются бронемашины. По информации Ecuavisa, военные получили указание разместить технику в стратегически важных местах столицы.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час.

9 января вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.

В декабре 2023 года почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре. В мае прошлого года на секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Как уточнялось, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходил саммит.

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      Юлия Мискевич
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