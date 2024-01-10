Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

Президент Эквадора мобилизовал армию и полицию для борьбы с бандами

7 января в Эквадоре из тюрьмы совершил побег главарь преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах страны начались бунты. На следующий день пришедший в 2023 году к власти президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час. 9 января из другой тюрьмы также скрылся главарь второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.

Решение президента вызвало эскалацию насилия со стороны преступных группировок. В частности, вооруженные люди в балаклавах захватили студию телеканала TC Televisión в городе Гуаякиль во время прямого эфира, не выдвинув внятных требований. В ответ на действия боевиков Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию, приказав обезвредить более 20 преступных банд.

Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Ситуация в Эквадоре вызвала в том числе и международную реакцию. В частности, министр государственной безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила о готовности Буэнос-Айреса отправить в Эквадор своих силовиков для помощи в подавлении бунтов. Также перуанская полиция начала специальную операцию на эквадорской границе для пресечения деятельности преступных группировок.

Президент Эквадора сделал ставку на силовое решение

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа имеет все необходимые ресурсы для силового подавления ситуации в Эквадоре, однако такой сценарий не решит коренных проблем страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко.

Ситуация будет взята под контроль, это вопрос времени. Вопрос в том, что купирование проблемы противостояния между правоохранителями и преступным миром не решает проблему. Она гораздо глубже и заключается в том, что немногие из жителей городов Эквадора чувствуют себя в безопасности Александр Шинкаренко мтарший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Эксперт также добавил, что подавление тюремных бунтов не дает «того решения, которое необходимо государству».

Иностранное вмешательство в подавление тюремных бунтов маловероятно

Шинкаренко также обратил внимание на заявления министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. По мнению эксперта, данные заявления не стоит переоценивать и они являются лишь словами поддержки.

В данном случае это лишь моральная поддержка Аргентины правительству Эквадора Александр Шинкаренко старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Эксперт напомнил, что ситуация в Эквадоре вызвала единение политических сил. В частности, слова поддержки Нобоа высказали даже внутриполитические оппоненты, включая экс-президента страны Рафаэля Корреа.

Конфликт возник из-за кризиса в общественной безопасности и пенитенциарной системе

Политолог добавил, нынешний конфликт в Эквадоре не направлен против президента Нобоа как конкретного лица, так как данные проблемы имели место при предыдущих президентах Гильермо Лассо и Ленине Морено.

«Это не объединение против конкретно Нобоа, речь идет о том, что проблема организованной преступности выходит за привычные рамки. Не когда в какой-то провинции происходит бунт, а когда действия преступных группировок начинают приобретать массовый характер. Это связано с кризисами, которые существуют в общественной безопасности и пенитенциарной системе. Но они появились не вчера», — отметил Шинкаренко.

Люди проходят мимо останков сгоревшего автобуса в эквадорском Гуаякиле Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Ранее о причинах беспорядков в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец. Он также подчеркнул, что ситуация в Эквадоре могла начаться ранее и отражает давние проблемы страны.

«Само по себе это могло произойти месяцем раньше, тремя месяцами позже — никакой сакральной даты, к которой это привязано, нет. Проблема насилия в Эквадоре достаточно давняя, наркокартели не сегодня стали влиятельны. Но сейчас, когда в должность недавно вступил новоизбранный президент, они решили показать, кто в Эквадоре хозяин», — рассказал эксперт.