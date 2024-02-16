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01:37, 16 февраля 2024Экономика

Делегация Эквадора приедет в Москву решить ситуацию с поставками бананов

Делегация Эквадора в ближайшие дни приедет в РФ обсудить поставки бананов

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Делегация Эквадора в ближайшее время приедет в Москву для решения ситуации, возникшей с поставкой бананов в Россию, рассказали в министерстве иностранных дел латиноамериканской страны. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, представители властей Эквадора отправятся в РФ. Как отметили в министерстве, Россия еще полгода назад обратила внимание на вопрос с поставкой фруктов. «Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», — добавили в пресс-службе.

Ранее Ассоциация экспортеров бананов Эквадора AEBE заявила, что нашла новые пути сбыта бананов, которые отказались покупать в России. Непроданные бананы будут экспортироваться в Китай — соглашение о свободной торговле между государствами ратифицировал парламент Эквадора.

С 5 февраля Россельхознадзор приостановил поставки в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. В ведомстве заявили об обеспокоенности ситуацией и отсутствии должной реакции со стороны властей южноамериканской страны.

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      Марина Совина
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