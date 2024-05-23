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15:23, 23 мая 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от клубники

Диетолог Лазуренко призвала людей с заболеваниями ЖКТ отказаться от клубники

Фото: Natasha Skov / Unsplash

Людям с нарушениями в работе ЖКТ следует отказаться от употребления клубники, предупредила диетолог Наталья Лазуренко. Об опасности этой ягоды для некоторых людей специалистка рассказала россиянам в комментарии для NEWS.ru.

По словам Лазуренко, ежедневно можно съедать не более 200 граммов клубники. При этом в рационе человека также должны присутствовать белки, углеводы и полезные жиры, напомнила специалистка.

Однако людям с воспалительными процессами и заболеваниями ЖКТ клубника противопоказана, предупредила она. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергия, призвала специалистка.

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      Вера Владзиевская
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