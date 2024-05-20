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17:33, 20 мая 2024Забота о себе

Названы полезные привычки для быстрого похудения без вреда для здоровья

Диетолог Кузнецова: для эффективного похудения надо нормализовать питьевой режим

Фото: Unsplash

Для эффективного похудения к лету надо обзавестись несколькими полезными привычками, рассказала диетолог Кристина Кузнецова. Их специалистка назвала Пятому каналу.

Прежде всего, рассказала Кузнецова, для быстрого похудения необходимо нормализовать питьевой режим — это способствует правильной работе всех систем организма. «Дабы новая привычка поскорее стала неотъемлемой частью рутины, лучше всего выпивать целый стакан сразу же после пробуждения. Это не только поможет быстро взбодриться, но и не забыть в спешке о важности постоянной гидратации организма», — объяснила диетолог. Она рекомендовала ежедневно выпивать не менее 25-30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела.

Кроме того, продолжила Кузнецова, нужно привыкнуть спать не менее семи-восьми часов каждый день и засыпать до 11 часов вечера. Одним из ключевых принципов здорового похудения диетолог назвала сбалансированный рацион, согласно которому завтрак является самым важным приемом пищи. Утром она предложила употреблять в пищу сложные углеводы и белки — каши, яйца, творог.

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Также диетолог посоветовала отказаться от переедания на ночь и добавить дополнительную активность, например, подниматься по лестнице вместо лифта и ходить пешком, сдерживаться при желании развеять скуку перекусом и планировать рацион на день заранее, заготовив еду на завтрак, обед и ужин.

Приемы пищи в определенно отведенное время помогут организму наладить биологические ритмы. Спустя время худеющий заметит, как улучшились его самочувствие и сон, а тренировки с каждым разом становятся более эффективными

Кристина Кузнецовадиетолог

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.

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      Александра Лисица
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