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15:37, 17 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности клубники при похудении

Нутрициолог Войтенко: клубничная диета грозит аллергической реакцией

Фото: Roman Kraft / Unsplash

Разгрузочные диеты, включающие в себя только клубнику, грозят аллергиями, предупредила нутрициолог Екатерина Войтенко. Об опасности такой системы питания при похудении она предупредила в беседе с Пятым каналом.

Войтенко подтвердила, что клубника — ягода низкокалорийная и богатая витаминами группы B, E и А, витамином С. «Но, к сожалению, быстрее похудения от "клубничной диеты" вы получите аллергическую реакцию. Помните: все — яд и все — лекарство», — заявила врач, объяснив, что и вред, и польза продуктов определяются их дозой.

Людям с аллергией, по мнению нутрициолога, лучше вовсе исключить клубнику из рациона. Ограничить потребление ягоды она порекомендовала и тем, у кого выявлены нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, повышенная кислотность желудка, желчекаменная болезнь. «При подобных хронических диагнозах не следует использовать клубнику в качестве перекуса. Нужно есть ягоду строго после еды и в умеренных количествах, которые может назначить только врач», — объяснила Войтенко.

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      Александра Лисица
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