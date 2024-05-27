Россиянам назвали сроки снижения цен на клубнику

Глава Минсельхоза Лут: цены на клубнику в России скорректируются в июне

Пиковый период спроса и предложения на клубнику наступит в июне 2024 года, в этом месяце цены на ягоду с большой долей вероятности снизятся. Такие сроки назвала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

В ходе российско-узбекистанских переговоров министр уточнила, что в ее ведомстве ожидают корректировки цен на клубнику в начале лета. «Основной сезон будет в июне, цены (на клубнику в России — прим. «Ленты.ру») скорректируются», — резюмировала Лут в ходе пресс-конференции.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитиков «Чек Индекс» сообщило об увеличении цен на клубнику в России на 20 процентов в годовом выражении. Резкое удорожание стало следствием весенних заморозков в ряде регионов страны.

В результате в период с 1 по 22 мая 2024 года средняя стоимость одного килограмма клубники достигла отметки в 588 рублей. При этом в Москве цены на этот вид ягод выросли в еще большей степени и составили 651 рубль. Несмотря на это, аналитики спрогнозировали дальнейшее снижение стоимости клубники в России на фоне ожидаемых поступлений из южных регионов страны.