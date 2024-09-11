Названа сумма ущерба для сельского хозяйства из-за ситуации в Курской области

Врио курского губернатора Смирнов оценил ущерб АПК в десятки миллиардов рублей

Ущерб агропромышленному комплексу Курской области в результате продолжающегося больше месяца вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предварительно оценивается в десятки миллиардов рублей, и сумма будет расти. Такие цифры на итоговой коллегии Минсельхоза назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, передает РИА Новости.

По его данным, в восьми приграничных районах области пострадали 94 предприятия. Уже понятно, что уборочные работы в области растениеводства не удастся заверить на площади 160 тысяч гектаров.

В конце августа глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья.

Накануне, 10 сентября, Смирнов сообщил о новых ограничениях в регионе на фоне отражения вторжения украинских войск. Речь идет об ограничении проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.