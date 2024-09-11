Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 11 сентября 2024Экономика

Названа сумма ущерба для сельского хозяйства из-за ситуации в Курской области

Врио курского губернатора Смирнов оценил ущерб АПК в десятки миллиардов рублей

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ущерб агропромышленному комплексу Курской области в результате продолжающегося больше месяца вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предварительно оценивается в десятки миллиардов рублей, и сумма будет расти. Такие цифры на итоговой коллегии Минсельхоза назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, передает РИА Новости.

По его данным, в восьми приграничных районах области пострадали 94 предприятия. Уже понятно, что уборочные работы в области растениеводства не удастся заверить на площади 160 тысяч гектаров.

В конце августа глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья.

Накануне, 10 сентября, Смирнов сообщил о новых ограничениях в регионе на фоне отражения вторжения украинских войск. Речь идет об ограничении проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны атаковали российскую Арктику. Один из беспилотников летел со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      Россиянам назвали позволяющие без лишних трат преобразить интерьер спальни приемы

      Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

      20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку

      В России мигрант проломил череп молодой девушке за отказ встречаться

      Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

      Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

      Жена мобилизованного на Украине рассказала о готовности выйти на Майдан

      Названа сумма ущерба для сельского хозяйства из-за ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше