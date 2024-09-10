В Курской области ввели новые ограничения на фоне контртеррористической операции

Врио главы Курской области Смирнов: ограничен проед через промзону Курской АЭС

В Курской области введены новые ограничения на фоне проходящей в регионе контртеррористической операции и отражения вторжения украинских войск — ограничен проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС. Об этом в Telegram-канале написал врио главы региона Алексей Смирнов.

Чиновник опубликовал в блоге информацию об установленном пункте объезда.

«Маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели», — рассказал Смирнов.

Ранее сообщалось, что правительство Курской области объявило об особых режимных мерах на Курской АЭС с 29 августа.