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17:44, 29 августа 2024Экономика

Правительство окажет Курской области многомиллиардную помощь

Мишустин: Курская область дополнительно получит 15,5 миллиарда рублей

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Курской области, которую продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ), дополнительно получат из федерального бюджета финансовую помощь в размере 15,5 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит сайт российского правительства.

Уточняется, что дополнительную поддержку окажут гражданам, которые лишились жилплощади в результате обстрелов, а также тем, кто временно не может проживать в собственных домах. На эти цели, как пояснил Мишустин, пойдет большая часть из выделенных правительством денежных средств.

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      Анатолий Акулов
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