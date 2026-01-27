Назван идеальный напиток для прогулок в мороз

Диетолог Залетова назвала какао идеальным напитком для зимних прогулок

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. Их врач назвала в беседе с «Москвой 24».

В первую очередь она посоветовала брать на зимнюю прогулку напитки с добавлением имбиря, который обладает согревающими свойствами, а также клюквенный или облепиховый морс. Залетова объяснила, что эти ягоды богаты витамином С, который поддерживает иммунитет в сезон простудных заболеваний. «А еще прекрасно согревают организм безалкогольный сидр или глинтвейн с различными специями: корицей, гвоздикой и так далее», — перечислила она.

Идеальным вариантом для зимних прогулок диетолог назвала какао. Она отметила, что содержащиеся в этом напитке жиры и белки обеспечивают организм энергией, а флавоноиды улучшают кровообращение и помогают согреться.

Залетова добавила, что зимой во время прогулок нужно отказаться от алкоголя, сладкой газировки, а также напитков, содержащих ментол. Коме того, диетолог призвала не пить на улице кофе и другие содержащие кофеин напитки в холодное время года. «Они дают мочегонный эффект, что ведет к потере жидкости и сгущению крови, в результате может ухудшиться кровообращение и теплообмен», — объяснила она.

Ранее диетолог Эми Голдсмит рассказала о полезных свойствах овсянки. Она посоветовала употреблять на завтрак эту кашу при наличии запора.