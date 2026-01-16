Реклама

09:27, 16 января 2026Забота о себе

Назван идеальный вариант завтрака при запорах

Диетолог Голдсмит: Овсянка на завтрак помогает при запорах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Veselova / Shutterstock / Fotodom  

Овсянка помогает кишечнику лучше работать и является идеальным вариантом завтрака при запоре. Плюсы этой каши назвала диетолог Эми Голдсмит в беседе с изданием Eating Well.

По словам специалиста, овес полезен при запорах, так как в нем содержится бета-глюкан — разновидность растворимой клетчатки. Попадая в кишечник, эти пищевые волокна начинают ферментироваться, что способствует разнообразию микробиоты и снижению воспаления.

Голдсмит добавила, что, помимо растворимой клетчатки, в овсяной каше много нерастворимых волокон. Они увеличивают объем кала и ускоряют его прохождение по толстой кишке.

Чтобы усилить действие каши, диетолог посоветовала есть ее в середине утра и добавлять в нее чернику, банан и масло. Также, по ее словам, для здоровья кишечника и облегчения дефекации полезно есть на завтрак греческий йогурт.

Ранее диетолог Доун Меннинг заявила, что ради хорошего здоровья необязательно полностью исключать сахар из рациона. По ее словам, повышение уровня инсулина после сладостей является нормальной реакцией организма на еду и снижать его всеми доступными способами не нужно.

