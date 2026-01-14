Назван главный миф о вреде сахара

Диетолог Меннинг: Не нужно отказываться от сахара ради здоровья

Чтобы быть здоровым, не нужно обязательно отказываться от сладкого, заявила диетолог Доун Меннинг. Главный миф о вреде сахара она назвала в беседе с The Guardian.

Меннинг рассказала, что сокращение количества сахара в рационе действительно принесет пользу здоровью, так как глюкоза нагружает поджелудочную железу, провоцирует появление излишнего количества жира и негативно влияет на здоровье сердца и сосудов. Фруктоза, по словам специалиста, тоже не совсем безвредна, так как легко откладывается в жир и дает дополнительную нагрузку на печень.

Меннинг отметила, что в зависимости от индивидуальных особенностей организма на некоторых людей сахар действует сильнее, чем на других. Однако вне зависимости от этого не нужно полностью отказываться от сахара, чтобы быть здоровым. «Многие блогеры призывают стабилизировать уровень глюкозы в крови, но эта идея совершенно излишняя, так как рост глюкозы является нормальной реакцией организма на еду», — заявила Меннинг.

Эксперт также указала, что не нужно бояться микровоспалений, которые провоцирует сахар. По ее словам, организм легко с ними справляется, если не испытывает излишних нагрузок. Чтобы помочь ему правильно выполнять свои функции, Меннинг призвала не злоупотреблять сладостями и всегда есть их после основного блюда, а не вместо него.

Ранее онколог Прити Субхедар предупредила, что после 50 лет избыточное потребление десертов может спровоцировать рак. По ее словам, также опасность представляют белый рис, сладкие хлопья, бублики и газированные напитки.