Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:30, 12 января 2026Забота о себе

Женщин старше 50 лет предупредили о риске рака из-за нескольких продуктов

Врач Субхедар призвала женщин после 50 лет ограничить потребление белого хлеба
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oning / Unsplash

Онколог Прити Субхедар предупредила, что женщинам старше 50 лет необходимо снизить потребление нескольких продуктов, поскольку они повышают риск развития рака. Об этом она рассказала в беседе с изданием 20minutos.

Так, Субхедар призвала ограничить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как белый хлеб, белый рис, бублики, торты, сладкие хлопья и газированные напитки. Дело в том, что они вызывают высвобождение инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), из-за чего происходит неконтролируемый рост раковых клеток, пояснила доктор.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Врач добавила, что такие продукты приводят к появлению хронического воспаления в организме и повышают уровень свободных радикалов, создавая тем самым благоприятную для развития аномальных клеток среду.

Субхедар отметила, что рацион людей старше 50 лет должен состоять из цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, полезных жиров, бобовых, а также нежирных белков.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, как определить избыток соли в рационе. По его словам, на это указывает постоянная жажда и утренняя припухлость лица и век.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Европе назвали способ «спасти» Гренландию от Трампа с помощью России

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok