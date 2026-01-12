Женщин старше 50 лет предупредили о риске рака из-за нескольких продуктов

Онколог Прити Субхедар предупредила, что женщинам старше 50 лет необходимо снизить потребление нескольких продуктов, поскольку они повышают риск развития рака. Об этом она рассказала в беседе с изданием 20minutos.

Так, Субхедар призвала ограничить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как белый хлеб, белый рис, бублики, торты, сладкие хлопья и газированные напитки. Дело в том, что они вызывают высвобождение инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), из-за чего происходит неконтролируемый рост раковых клеток, пояснила доктор.

Врач добавила, что такие продукты приводят к появлению хронического воспаления в организме и повышают уровень свободных радикалов, создавая тем самым благоприятную для развития аномальных клеток среду.

Субхедар отметила, что рацион людей старше 50 лет должен состоять из цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, полезных жиров, бобовых, а также нежирных белков.

