На Западе высмеяли заявление Каллас о введении новых санкций против России

Христофору раскритиковал слова Каллас о введении 21-го пакета санкций против РФ

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о введении нового, 21-го пакета санкций против России. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети X.

«21 санкционный кирпич разрушает российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких!» — написал он.

9 июня Каллас сообщила, что Евросоюз планирует ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов в рамках 21-го пакета санкций против России. Она отметила, что объединение также намерено запретить транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.

Ранее стало известно, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере.