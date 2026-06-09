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16:11, 9 июня 2026Мир

Каллас заявила о новых возможных санкциях против России

Каллас: ЕС хочет ввести санкции против двух портов и четырех аэропортов РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Omar Havana / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций хочет ограничить импорт автозапчастей, руд ряда драгоценных металлов и химикатов. Об этом она написала в соцсети Х.

По словам Каллас, Евросоюз в числе новых санкций хочет ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. В публикации уточняется, что импорт новых товаров, в том числе автозапчастей, руд нескольких драгоценных металлов и химикатов, тоже будет ограничен.

Ранее Каллас сообщила, что Европейский союз (ЕС) считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере.

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