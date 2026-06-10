Россиянин в халате под камерами разбил женщине голову об пол и пырнул ее ножом

В Уссурийске мужчина жестоко избил и пырнул ножом женщину в подъезде

В Уссурийске 44-летнего мужчину, ударившего ножом 43-летнюю сожительницу, отпустили из полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, конфликт начался 10 июня в квартире, откуда женщина выбежала и успела спрятаться в лифте. Мужчина отправился в погоню за ней по пожарной лестнице и поймал на седьмом этаже, там он стал ее избивать и таскать за волосы, а после достал нож и нанес им несколько ударов. Происходящее при этом попало на камеры видеонаблюдения.

Потерпевшую госпитализировали с ранением в области печени, гематомами лица и переломом уха. Она находится в реанимации. Напавшего доставили на допрос в полицию, правоохранителям он пояснил, что вместе с сожительницей он распивал спиртное и в процессе произошла ссора. После его отправили домой.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России, в настоящее время мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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