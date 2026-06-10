Педофил пристал к первокласснику в вагоне метро Москвы

В Москве задержали педофила, приставшего к первокласснику в вагоне метро

В Москве задержали мужчину, приставшего к первокласснику в вагоне метро. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел 8 июня на станции «Водный стадион». Выяснилось, что мужчина несколько лет представлялся в соцсетях 14-летней девочкой и знакомился с мальчиками-подростками. Их задержанный просил отправлять свои фотографии, а после приглашал на встречу в метро.

Также мужчина годами ходил на детские площадки и наблюдал за детьми.

Ранее сообщалось, что осужденный на 15 лет епископ планировал продавать иностранцам детские секс-туры в Россию.