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Силовые структуры
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09:21, 10 июня 2026Силовые структуры

Педофил пристал к первокласснику в вагоне метро Москвы

В Москве задержали педофила, приставшего к первокласснику в вагоне метро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, приставшего к первокласснику в вагоне метро. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел 8 июня на станции «Водный стадион». Выяснилось, что мужчина несколько лет представлялся в соцсетях 14-летней девочкой и знакомился с мальчиками-подростками. Их задержанный просил отправлять свои фотографии, а после приглашал на встречу в метро.

Также мужчина годами ходил на детские площадки и наблюдал за детьми.

Ранее сообщалось, что осужденный на 15 лет епископ планировал продавать иностранцам детские секс-туры в Россию.

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