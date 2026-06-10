Иранский кризис вынудил Китай потратить часть нефтяного резерва

Bloomberg: Китайские запасы нефти будут убывать на миллион баррелей в сутки

Американо-иранская война, обернувшаяся дефицитом предложения нефти, вынудила Китай использовать свои коммерческие запасы углеводорода. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство сослалось на оценки компаний Vortexa, Kpler Energy Aspects, которые предполагают, что в ближайшие месяцы китайские запасы нефти в среднем будут убывать примерно на миллион баррелей в сутки. Впрочем, это ничто по сравнению с примерно 1,2 миллиарда баррелей, которые Пекин хранит в своих коммерческих и стратегических запасах.

Как уточнило агентство, стратегические резервы Китая засекречены, а долгосрочные цели и широкое использование подземных хранилищ затрудняют понимание ситуации. Участники рынка вынуждены полагаться на спутниковые снимки и оценки сторонних организаций.

Отмечается, что за последний год Китай довел свои запасы нефти до беспрецедентного уровня и начал использовать их в мае, сократив их почти на 25 миллионов баррелей за месяц.

По итогам января-мая 2026 года Китай сократил импорт нефти почти на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.