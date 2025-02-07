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17:35, 7 февраля 2025Ценности

Канье Уэст заявил о власти над женой после ее голого выхода

Канье Уэст заявил в X о власти над женой Цензори после ее выхода на «Грэмми»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Reuters

Американский рэпер Канье Уэст заявил о власти над женой Бьянкой Цензори после ее скандального появление на премии «Грэмми». Пост на эту тему он опубликовал в X (бывший Twitter).

Цензори вышла на ковровую дорожку мероприятия в прозрачном платье, отказавшись при этом от нижнего белья. После ее выхода в СМИ начали появляться материалы о том, что музыкант принудил супругу раздеться перед камерами. Однако певец опроверг обвинения журналистов. «Я не заставляю ее [Бьянку] делать то, что она не хочет», — написал он в соцсети.

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При этом Уэст подчеркнул, что действительно властвует над женой, поскольку их отношения — не «феминистическое дерьмо». По словам бизнесмена, модель не смогла бы появиться голой на публике без его одобрения. «Она с миллиардером. Почему она вообще должна слушать нищих вокруг?» — отметил Уэст и напомнил, что Цензори ходит в откровенных нарядах уже два года.

Ранее дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Уэстом. Дизайнер, который начал работать с артистом с февраля 2023 года, поблагодарил команду Yeezy и анонсировал перезапуск собственной модной марки.

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