Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 5 февраля 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Курской области

Песков: Путин встретится в Кремле с главой Курской области Хинштейном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, встреча состоится в Кремле в среду, 5 февраля.

По его словам, Хинштейн выступит с докладом перед президентом «обо всех делах этого важного региона».

«Президент работает в Кремле, сегодня он будет заниматься делами Курской области. Важнейшая область, которая переживает трудные времена. Много вопросов, прежде всего с обеспечением людей», — обозначил Песков.

Хинштейн возглавил Курскую область в декабре 2024 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку по собственному желанию Алексея Смирнова. Тогда в разговоре с Путиным новый губернатор подчеркнул необходимость «сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      Коммунальщики взыскали с осужденной на 27 лет террористки Треповой долги за квартиру

      Раненому бойцу СВО отказали в операции в российской больнице

      VK запустила новую программу монетизации для авторов

      Задержание ФСБ террористов «Партии исламского освобождения» попало на видео

      Цукерберга уличили в попытке скрыть инопланетян от человечества

      Москвичи признались в желании купить дом у моря

      Финансист оценил возможность повышения ключевой ставки в России

      В Кремле отреагировали на идею разместить войска НАТО в Гренландии

      Следователи оценили прозвучавшую на ток-шоу информацию о матери отравившихся детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше