В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Курской области

Песков: Путин встретится в Кремле с главой Курской области Хинштейном

Президент России Владимир Путин встретится с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, встреча состоится в Кремле в среду, 5 февраля.

По его словам, Хинштейн выступит с докладом перед президентом «обо всех делах этого важного региона».

«Президент работает в Кремле, сегодня он будет заниматься делами Курской области. Важнейшая область, которая переживает трудные времена. Много вопросов, прежде всего с обеспечением людей», — обозначил Песков.

Хинштейн возглавил Курскую область в декабре 2024 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку по собственному желанию Алексея Смирнова. Тогда в разговоре с Путиным новый губернатор подчеркнул необходимость «сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны».