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12:55, 6 февраля 2025Россия

Появились фото с наступлением колонны ВСУ в Курской области

Shot опубликовал фото с наступлением колонны ВСУ в Суджанском районе под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Появились фотографии с наступлением колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

Как утверждает издание, на кадрах видны украинские военнослужащие, которые двигаются на технике НАТО. В колонне под Курском, предположительно, находятся 400 человек.

Shot разузнал, что украинцы выдвинулись в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района. Сейчас там начались бои. Часть формирования разбита близ населенного пункта Уланок.

До этого в Минобороны доложили, что ВСУ потеряли свыше тысячи солдат за сутки.

В оборонном ведомстве пояснили, что наибольшие потери — 505 солдат — противник понес во время боев в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой народной республики (ДНР).

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