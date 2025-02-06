Появились фото с наступлением колонны ВСУ в Курской области

Shot опубликовал фото с наступлением колонны ВСУ в Суджанском районе под Курском

Появились фотографии с наступлением колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

Как утверждает издание, на кадрах видны украинские военнослужащие, которые двигаются на технике НАТО. В колонне под Курском, предположительно, находятся 400 человек.

Shot разузнал, что украинцы выдвинулись в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района. Сейчас там начались бои. Часть формирования разбита близ населенного пункта Уланок.

До этого в Минобороны доложили, что ВСУ потеряли свыше тысячи солдат за сутки.

В оборонном ведомстве пояснили, что наибольшие потери — 505 солдат — противник понес во время боев в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой народной республики (ДНР).

