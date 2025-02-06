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13:08, 6 февраля 2025Россия

Потерю населенного пункта в Курской области назвали вбросом

Атакованное ВСУ село Уланок осталось под контролем ВС РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Атакованное Вооруженными силами Украины (ВСУ) село Уланок в Курской области осталось под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «МИГ России».

Сообщения о взятии населенного пункта канал назвал вбросом центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

По данным канала, ВСУ подвозит и высаживает пехоту перед селом Уланок. Уточняется, что российская артиллерия и БПЛА наносят удары по противнику, часть бронетехники уничтожена. «Сколько именно, будет ясно позднее», — говорится в сообщении.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно ранее в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ стремятся выйти к населенному пункту Плехово, бросив на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

В сети появились кадры с наступлением колонны ВСУ в Суджанском районе. Военблогер под псевдонимом Рыбарь подчеркивал, что движение украинских формирований может наблюдаться и на других участках.

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