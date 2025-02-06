МО: Потери ВСУ при контратаке в Курской области составили шесть танков

При контратаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области потери противника составили шесть танков и ряд других единиц техники. Подробности о ситуации журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что, помимо танков, ВСУ лишились трех машин разграждения, трех боевых машин пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ, как отчитались в ведомстве, продолжается.

Как заверили в министерстве обороны, все контратаки ВСУ отражены, населенные пункты Уланки и Черкасская Конопелька находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

Сообщения о контрнаступлении ВСУ начали появляться у военблогеров и военкоров днем в четверг, 6 февраля. Они заявляли, что Украина бросила на прорыв бронетехнику и задействовала танки Abrams.

Колонну из 400 украинских бойцов на технике НАТО заметили движущейся со стороны Суджанского района по направлению к Беловскому району.