Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ снова пытались прорваться к курской Черкасской Конопельке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его данным, попытка прорыва была предпринята в ночь на вторник, 11 февраля. Подразделения ВСУ выдвинулись в сторону населенного пункта на технике, однако не доехали и были уничтожены.

«Саму Черкасскую Конопельку наши зачистили. Полностью под контролем ВС РФ. Противник несет серьезные потери», — написал военкор.

До этого ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области 6 февраля. Впоследствии сообщалось, что противник начал перебрасывать резервы в приграничный российский регион после неудачного контрнаступления. Затем стало известно, что в Курскую область направилась часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.