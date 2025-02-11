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10:26, 11 февраля 2025Россия

Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ снова пытались прорваться к курской Черкасской Конопельке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его данным, попытка прорыва была предпринята в ночь на вторник, 11 февраля. Подразделения ВСУ выдвинулись в сторону населенного пункта на технике, однако не доехали и были уничтожены.

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«Саму Черкасскую Конопельку наши зачистили. Полностью под контролем ВС РФ. Противник несет серьезные потери», — написал военкор.

До этого ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области 6 февраля. Впоследствии сообщалось, что противник начал перебрасывать резервы в приграничный российский регион после неудачного контрнаступления. Затем стало известно, что в Курскую область направилась часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

ЖЗЛ
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