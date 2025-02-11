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12:26, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР и Курской области

DeepState: Российские войска продвинулись в ДНР и Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвинулись на ряде участков в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

По данным ресурса, Вооруженные силы России вернули под контроль территории возле села Свердликово и южнее Николаево-Дарьино в Курской области.

Кроме того, российские войска продвинулись западнее Великой Новоселки, в селах Запорожье и Серебряное, расположенных на западе от Новоандреевки, и в Андреевке севернее населенного пункта Константинополь. Кроме того, бойцы армии России заняли часть дорожной развязки на трассе Покровск — Константиновка на западе от Водяного Второго.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало прорыв своих позиций возле Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что российские войска наступали в районе более десятка сел, среди которых Дачное, Успеновка, Удачное, Водяное Второе.

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