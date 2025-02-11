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11:35, 11 февраля 2025Бывший СССР

В командовании ВСУ признали прорыв позиций на покровском направлении

В командовании «Хортицы» ВСУ признали прорыв позиций под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в результате наступательных действий смогли продвинуться под Красноармейском (украинское название — Покровск). Прорыв позиций на покровском направлении признала в Telegram пресс-служба командования оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска наступали в районе более десятка сел, среди которых Дачное, Успеновка, Удачное, Водяное Второе и другие населенные пункты.

Ранее стало известно, что украинские военные заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики шахтоуправления «Покровское». Как сообщили в силовых структурах, речь идет о предприятии в поселке Удачное.

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