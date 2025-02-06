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09:28, 6 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

ВСУ заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали инфраструктуру предприятия под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник заминировал инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном, которая относится к шахтоуправлению "Покровское"», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что данное шахтоуправление расположено в 15 километрах от Красноармейска. Оно является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля в регионе.

Ранее стало известно, что ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске. По информации военно-политического эксперта Яна Гагина, это было сделано по приказу украинского олигарха Рината Ахметова.

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