Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин

Военблогер Подоляка: После захода ВС РФ в Сумскую область начались тяжелые бои

Армия России, которая ранее зашла из Курской области на территорию Украины, взяла под контроль первые опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, рассказал военблогер Юрий Подоляка. Он сообщил о тяжелых боях на направлении.

Военблогер уточнил, что Вооруженные силы РФ, развивая успех в районе Свердликово, накануне вошли в Лебедевку и закрепились в ней. «Продолжаются наши атаки с целью взятия под контроль села. Также есть успехи», — поделился он. Кроме того, российские войска попытались зайти в Новенькое Сумской области. Утром военнослужащие были на северной окраине села.

Формально да, первые опорники на территории Сумской области (...) мы взяли. Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление Юрий Подоляка военблогер

Между тем юго-восточнее части Российской армии атакуют в районе Куриловки и Гуево — тоже есть тактические успехи, хотя «все идет очень и очень тяжело».

Путину доложили о ситуации, он пообщался с бойцами

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы ВС РФ из 810-й бригады морпехов пересекли границу. Как потом рассказали в Кремле, глава государства поговорил по телефону с бойцами, зашедшими на территорию Украины. Путин поблагодарил командиров и весь личный состав.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Известно, что 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за время спецоперации принимала участие в боях на самых сложных участках фронта. Ее бойцы были задействованы во взятии под контроль Мариуполя, отражении контрнаступления ВСУ в Запорожской области, работали в островной зоне реки Днепр в Херсонской области. Когда украинские войска вторглись в Курскую область, подразделения бригады были переброшены в приграничные районы.

Позднее Подоляка уточнил, что Российская армия зашла на территорию Украины со стороны ранее освобожденного Свердликово Курской области и вышла на село Новенькое Сумской области. «Вероятно, далее пойдем на Басовку, развивая достигнутый накануне успех», — спрогнозировал он дальнейшее развитие ситуации.

Военблогер объяснил, что наступление необходимо для обхода неудобной для штурма позиции ВСУ с последующим выходом на главную трассу снабжения украинских войск на суджанском направлении.

При штурме курского Свердликово ВС России взяли ВСУ в клещи

Командир подразделения с позывным Томсон рассказал, что штурм населенного пункта начали с севера, затем бойцов ВСУ стали «дожимать с двух сторон» и заходить для атак с запада. Украинские силы начали отступать, впоследствии ВС России добивали их на различных участках Свердликово.

По данным бойцов группировки «Север», много солдат ВСУ сдалось в плен. Кроме того, российские военные добавили, что освобождение Свердликово было очень стремительным, поэтому ВСУ даже не успели отойти с позиций.