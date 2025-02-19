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18:57, 19 февраля 2025Россия

Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

Путин: Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что бойцы 810-й бригады Вооруженных сил (ВС) РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил глава государства.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Как отмечает ТАСС, 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты за время специальной военной операции принимала участие в боях на самых сложных участках фронта. Бойцы этой бригады были задействованы в освобождении Мариуполя, отражении украинского контрнаступления в Запорожской области, а также работали в островной зоне реки Днепр в Херсонской области.

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Курскую область, подразделения этой бригады были переброшены в приграничные районы. Там они выполняют боевые задачи до сих пор.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из Курской области российские военные вошли в Сумскую область

После пересечения границы с Украиной в Курской области российские военные вошли в Сумскую область. Подробности раскрытого президентом Владимиром Путиным наступления ВС РФ появились в Telegram-канале военблогера Юрия Подоляки.

По его данным, российские военные зашли на территорию Украины со стороны ранее освобожденного села Свердликово Курской области и вышли на село Новенькое Сумской области. «Вероятно, далее пойдем на Басовку, развивая достигнутый накануне успех», — предположил Подоляка.

Он также допустил, что российские военные могли предпринять такой маневр для обхода неудобной для штурма позиции противника с последующим выходом на главную трассу снабжения ВСУ на суджанском направлении. «Это ускорит вначале окружение [ВСУ], а потом и разгром», — высказал мнение военблогер, добавив, что пока это не полноценный заход в Сумскую область большими силами.

«Но очевидно, что после освобождения территории Курской области здесь будет создаваться зона безопасности», — заключил Подоляка.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ за сутки боев в Курской области потеряли более 510 бойцов

В этот же день, 19 февраля, Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки ударили по 17 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в Курской области.

В российском оборонном ведомстве заявили, что потери среди личного состава украинских войск за сутки составили более 510 бойцов, с момента вторжения в Курскую область — превысили 62 040 человек.

Кроме того, за сутки противник лишился танка, БМП, четырех БТР, самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, которую произвели в Германии, РСЗО «Ольха», а также другого вооружения. Бои с украинскими войсками шли в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Локня, Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Лебедевка, Махновка и Рубанщина.

Названа вероятная цель наступления на Украину из Курской области

Вероятной целью наступления российских войск на Украину из Курской области, о котором заявил президент Владимир Путин, является пресечение снабжения украинских войск, предположил Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Уточняется, что, по появившейся информации, российские военные пересекли границу Украины в районе сел Новенькое и Басовка. Они расположены между Свердликово, которое ранее освободили ВС России, и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу.

Как заявляют авторы публикации, начавшееся наступление ВС РФ может быть направлено на пресечение или существенное нарушение снабжения той части ВСУ, которая находится в Курской области.

Ранее российские войска освободили село Свердликово в Курской области

17 февраля стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» отбили у ВСУ и освободили село Свердликово. Кроме того, в плен сдались четверо украинских военных.

В боях за Свердликово участвовали десантники из 106-й гвардейской и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизий. Как пояснили в Минобороны России, освободив населенный пункт Свердликово в Курской области, Вооруженные силы России взяли под контроль трассу, соединяющую райцентры Суджу и Рыльск.

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