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16:18, 20 февраля 2025Россия

Путин пообщался с пересекшими границу с Украиной в Курской области бойцами

Путин поговорил по телефону с бойцами, зашедшими на Украину с Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бойцами, зашедшими на территорию Украины с Курской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, командиры 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии доложили главе государства о ситуации в зоне их ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — сказал представитель Кремля.

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19 февраля Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел.

По данным канала «Военный Осведомитель», заход ВС России в Сумскую область Украины может быть направлен на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины, которая находится в Курской области.

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