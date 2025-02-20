РИА Новости: При штурме курского Свердликово армия России взяла ВСУ в клещи

При штурме населенного пункта Свердликово в Курской области армия России взяла в «клещи» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир подразделения с позывным Томсон, его цитирует РИА Новости.

«На первом этапе наносилось огневое поражение — авиацией, артиллерией, ударными дронами — и проводилась непосредственная разведка передовых позиций, после чего приступили к штурму», — рассказывает детали операции военнослужащий.

Он добавил, что штурм Свердликово армия России начала с севера населенного пункта, затем бойцов ВСУ «начали дожимать с двух сторон» и заходить для атак с запада. Противник начал отступать, впоследствии российская армия добивала ВСУ на различных участках Свердликово.

Минобороны России 17 февраля сообщило о возвращении контроля над Свердликово в Курской области. Потеря Украиной контроля над селом ударила по группировке, так как до Суджи от Свердликово около 10 километров по ровной трассе и ни одного населенного пункта, за который можно зацепиться. Освободив Свердликово, Вооруженные силы России взяли под контроль трассу, соединяющую райцентры Суджу и Рыльск.