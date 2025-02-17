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13:44, 17 февраля 2025Россия

Военкор объяснил значение возврата контроля России над еще одним селом в Курской области

Военкор Коц: Потеря Свердликово ударит по группировке ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над селом Свердликово в Суджанском районе Курской области больно ударит по украинской группировке вторжения, считает военкор Александр Коц. Значение населенного пункта для дальнейшего хода боевых действий он объяснил в своем Telegram-канале.

«От Свердликова до северо-западных окраин Суджи — 11 километров по ровной трассе 38К-030 и ни одного населенного пункта, за который могли бы зацепиться подразделения ВСУ, обороняющие город», — написал Коц.

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Он предположил, что командование группировки войск «Север» сначала обезопасит фланги и возьмет под контроль населенные пункты Лебедево и Новенькое, а уже после направит силы на возвращение контроля над Суджей.

Минобороны России 17 февраля сообщило о возвращении контроля над Свердликово в Курской области. В регионе бои с украинскими военными продолжаются с начала августа 2024 года, там введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

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