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09:47, 25 февраля 2025Россия

Военкор оценил ход боев с ВСУ под Суджей

WarGonzo сообщил о тактических успехах ВС России в районе курских Погребков
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у села Погребки Суджанского района. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

По его оценке, Вооруженные силы (ВС) России демонстрируют тактические успехи. «До полного освобождения населенного пункта осталось не так долго, но противник оказывает ожесточенное сопротивление», — написал WarGonzo.

Днем ранее канал сообщал, что в районе Погребков идут тяжелые бои. По его данным, российские войска продолжают давить на оборону ВСУ.

24 февраля также стало известно, что Российская армия освободила курский хутор Марьевка. Однако в Минобороны России эту информацию пока не подтверждали.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 105 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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