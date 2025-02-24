Стало известно о взятии под контроль населенного пункта под Суджей в Курской области

«Северный Ветер»: Армия России взяла под контроль Марьевку в Курской области

Армия России взяла под контроль населенный пункт Марьевка в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Кроме того, сейчас Российская армия продвигается к югу — в сторону села Погребки, добавил канал.

Марьевка — хутор в Суджанском районе Курской области. Административный центр района — город Суджа — занят украинскими войсками, подразделения Вооруженных сил России ведут наступление с целью выдавить противника за пределы российской территории.

Ранее стало известно о развертывании Украиной зенитно-ракетных систем С-300 неподалеку от границ Курской области.