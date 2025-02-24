Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 24 февраля 2025Россия

Стало известно о тяжелых боях в Курской области

Военкор Пегов сообщил о тяжелых боях с ВСУ в районе Погребков в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области в районе населенного пункта Погребки продолжаются тяжелые бои российских войск с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Wargonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По сообщению издания, близ этого населенного пункта, расположенного в Суджанском районе региона, Вооруженные силы России продолжают давить на оборону ВСУ, и близ Погребков у российских военных есть тактические успехи.

Также, судя по опубликованной порталом карте, столкновения с ВСУ произошли близ населенных пунктов Уланок, Махновка и Черкасское Поречное.

Ранее сегодня, 24 февраля сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Марьевка в Курской области. Однако официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      Венгрия выступила против выделения средств на оружие для Украины

      Экс-командир «Вагнера» рассказал о просьбе бойца ВСУ во время боя

      Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

      Осужденный за взятки экс-министр Улюкаев попросил о снятии судимости

      В российском городе отменили концерт Надежды Кадышевой

      Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

      Будущий канцлер Германии высказался об улучшении отношений с Россией

      У Михаила Ефремова в колонии нашли смартфон

      Рябков прокомментировал ситуацию вокруг нового посла США в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше