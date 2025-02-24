Стало известно о тяжелых боях в Курской области

Военкор Пегов сообщил о тяжелых боях с ВСУ в районе Погребков в Курской области

В Курской области в районе населенного пункта Погребки продолжаются тяжелые бои российских войск с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Wargonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По сообщению издания, близ этого населенного пункта, расположенного в Суджанском районе региона, Вооруженные силы России продолжают давить на оборону ВСУ, и близ Погребков у российских военных есть тактические успехи.

Также, судя по опубликованной порталом карте, столкновения с ВСУ произошли близ населенных пунктов Уланок, Махновка и Черкасское Поречное.

Ранее сегодня, 24 февраля сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Марьевка в Курской области. Однако официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.