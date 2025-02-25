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13:28, 25 февраля 2025Россия

Минобороны России отчиталось о ходе боев в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Последние данные о ходе боев в регионе журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как отчитались в ведомстве, за минувшие сутки сутки подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа Курской области.

Кроме того, российская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в приграничной Сумской области Украины.

За сутки, по данным Минобороны России, Киев потерял на курском направлении более 220 военнослужащих, 25 боевых бронемашин, 18 автомобилей, два танка, бронетранспортер, 8 артиллерийских орудий и миномет. Также уничтожены пять пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

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ЖЗЛ
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