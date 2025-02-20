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11:43, 20 февраля 2025Россия

ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

Shot: ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область для срыва диалога РФ и США
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Scott Peterson / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят попытку прорыва в Курскую и Брянскую области.

Об очередной возможной попытке ВСУ прорваться вглубь Российской Федерации свидетельствует активизация украинской разведки и скопления резервов противника в Сумской области, сообщил военкор Семен Пегов. Соответствующие данные приходят из Курской области.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что передвижение украинских войск фиксируется у ряда населенных пунктов, в том числе у сел Палиевка и Гремячка. В наступлении могут задействовать как минимум десять бригад ВСУ.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области

Кроме того, допускается возможность прорыва в Брянской области — чтобы предотвратить попытку атаки, военные ведут подготовку и проводят все необходимые мероприятия для защиты территории. Так, у границ региона сконцентрированы 158-я отдельная пехотная бригада, 32-я и 162-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны украинской армии.

Отмечается, что части ВСУ сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное и активно атакуют его при помощи FPV-дронов.

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», планы Украины якобы объясняются тем, что Киев намерен перехватить повестку переговоров России и США. По неофициальным данным, в 50 километрах от границы с областью зафиксировали скопление техники и нескольких тысяч военнослужащих. Для наступления, предположительно, могут задействовать свыше пяти тысяч бойцов, более 200 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams.

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Россия пересекла границу с Украиной в Курской области

19 февраля российский лидер Владимир Путин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России пересекли границу с Украиной в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал президент.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военблогер Юрий Подоляка указал, что наступлением на Украину из Курской области Россия обходит неудобную для штурма позицию противника. Оно российским войскам ускорить окружение и разгром Суджанской группировки ВСУ. «То есть пока это, конечно, не полноценный заход в Сумскую область большими силами. Но очевидно, что после освобождения территории Курской области, здесь будет создаваться зона безопасности», — считает Подоляка.

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