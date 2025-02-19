Раскрытое Путиным наступление на Украину связали с обходом неудобной для атаки позиции ВСУ

Подоляка связал наступление России на Сумскую область с обходом позиции ВСУ

Наступлением на Украину из Курской области Россия обходит неудобную для штурма позицию противника. На эту связь указал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он также подчеркнул, что наступление поможет российским войскам ускорить окружение и разгром Суджанской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «То есть пока это, конечно, не полноценный заход в Сумскую область большими силами. Но очевидно, что после освобождения территории Курской области, здесь будет создаваться зона безопасности», — считает Подоляка.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл информацию о заходе в ночь на 19 февраля на территорию Сумской области бойцов 810-й бригады, которые пересекли российско-украинскую границу с территории Курской области.

Военкоры показали действия бригады российских войск на картах. На них видно, что наступление началось со стороны населенных пунктов Свердликово и Николаево-Дарьино.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 19 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 62 040 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.