Военкоры сообщили о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

Военкор Пегов: ВСУ готовят попытку прорыва в Курской и Брянской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят попытку прорыва в Курскую и Брянскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo.

«С Курской области приходят сообщения об очередной возможной попытке прорыва противника вглубь нашей территории. Об этом свидетельствует активизация украинской разведки и скопления резервов противника в Сумской области», — написал военкор.

По его данным, также допускается возможность прорыва в Брянской области — чтобы предотвратить попытку атаки, российские военные ведут подготовку и проводят все необходимые мероприятия для защиты территории России.

Аналогичную информацию о планах ВСУ опубликовал Telegram-канал «Военная хроника». Согласно его данным, планы Украины якобы объясняются тем, что Киев хочет перехватить повестку переговоров России и США. В 50 километрах от границы с Брянской областью, согласно неофициальным данным, зафиксировали скопление техники и нескольких тысяч военнослужащих. Для наступления, предположительно, могут задействовать свыше пяти тысяч бойцов, более 200 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams.

Днем ранее, 19 февраля, президент России Владимир Путин заявлял, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Каких-либо других подробностей глава государства не привел. Впоследствии военблогер Юрий Подоляка объяснил, что наступлением на Украину из Курской области Россия обходит неудобную для штурма позицию противника.