Стало известно о подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область

Shot: ВСУ готовят плацдарм для наступления на Брянскую область России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для наступления на Брянскую область, концентрируя подразделения у границы России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что передвижение украинских войск фиксируется у ряда населенных пунктов в Сумской области, в том числе у сел Палиевка и Гремячка. В наступлении могут задействовать как минимум десять бригад ВСУ.

Так, по данным источника, в у границ Брянской области сконцентрированы 158-я отдельная пехотная бригада, 32-я и 162-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны украинской армии. Отмечается, что части ВСУ сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное и активно атакуют его при помощи FPV-дронов.

При этом российские военные сообщают, что наносят удары по скоплениям украинских войск в Сумской области и держат ситуацию под контролем. Отмечается, что целью наступления ВСУ может стать попытка перехватить повестку переговоров России и США.

Ранее стало известно о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Как сообщили авторы Telegram-канала военкора Семена Пегова WarGonzo, российские военные ведут подготовку и проводят все необходимые мероприятия для защиты территории России.