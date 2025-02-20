Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 20 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область

Shot: ВСУ готовят плацдарм для наступления на Брянскую область России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для наступления на Брянскую область, концентрируя подразделения у границы России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что передвижение украинских войск фиксируется у ряда населенных пунктов в Сумской области, в том числе у сел Палиевка и Гремячка. В наступлении могут задействовать как минимум десять бригад ВСУ.

Так, по данным источника, в у границ Брянской области сконцентрированы 158-я отдельная пехотная бригада, 32-я и 162-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны украинской армии. Отмечается, что части ВСУ сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное и активно атакуют его при помощи FPV-дронов.

При этом российские военные сообщают, что наносят удары по скоплениям украинских войск в Сумской области и держат ситуацию под контролем. Отмечается, что целью наступления ВСУ может стать попытка перехватить повестку переговоров России и США.

Ранее стало известно о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Как сообщили авторы Telegram-канала военкора Семена Пегова WarGonzo, российские военные ведут подготовку и проводят все необходимые мероприятия для защиты территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше