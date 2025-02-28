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12:23, 28 февраля 2025Россия

Стало известно об отступлении ВСУ к Судже

ВС РФ продавили линию обороны ВСУ в Курской области, противник отступает к Судже
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yan Dobronosov / File Photo / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продавили линию обороны украинских военных в Курской области, из-за чего противник начал отступать к Судже. Об этом сообщил проект «Белорусский силовик» в Telegram-канале.

«ВС РФ продавили линию обороны ВСУ в Курской области, навязав бои в Малой Локне. Противник отступает к Судже», — говорится в сообщении.

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Там подчеркивается, что артиллерия и беспилотники полностью контролируют дорогу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье, из-за чего противник был вынужден изменить логистику. Украинские военные теперь доставляют боеприпасы, вывозят раненых и подвозят технику через поля, их логистический центр теперь находится в хуторе Олешня.

28 февраля также сообщалось о прорыве армии России в Курской области. Российские бойцы, по данным военблогеров, вышли на границу Курской области и двинулись дальше — на территорию Сумской области, войдя в населенный пункт Новенькое. Он расположен на трассе, связывающей украинскую Юнаковку с курским райцентром Суджа. Помимо этого, в десятки раз снизилось число украинских солдат, перебрасываемых на усиление в российское приграничье.

ЖЗЛ
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