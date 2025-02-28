Стало известно о прорыве Российской армии в Курской области

«РВ»: Армия России совершила прорыв в Курской области

Армия России совершила прорыв в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, российские бойцы вышли на границу Курской области и двинулись дальше — на территорию Сумской области, войдя в населенный пункт Новенькое.

Указанный населенный пункт расположен на трассе, связывающей украинскую Юнаковку с курским райцентром Суджа, отмечает «РВ», и используется для снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 февраля стало известно о многократном снижении числа украинских солдат, перебрасываемых на усиление в Курскую область. Это связано с нарушением логистики ВСУ.