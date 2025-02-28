Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 28 февраля 2025Россия

Стало известно о прорыве Российской армии в Курской области

«РВ»: Армия России совершила прорыв в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России совершила прорыв в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, российские бойцы вышли на границу Курской области и двинулись дальше — на территорию Сумской области, войдя в населенный пункт Новенькое.

Указанный населенный пункт расположен на трассе, связывающей украинскую Юнаковку с курским райцентром Суджа, отмечает «РВ», и используется для снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 февраля стало известно о многократном снижении числа украинских солдат, перебрасываемых на усиление в Курскую область. Это связано с нарушением логистики ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Момент удара по ним российским беспилотником попал на видео

      В сеть слит найденный на мусорке личный дневник Деми Мур

      В России переименовали биржу

      Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем Евролиги с литовским клубом

      Стали известны новые подробности покушения на Трампа

      Популярные в России макароны подорожают на треть

      Названа веская причина отучить детей от смартфонов

      ФСБ задержала советника российского мэра за превышение полномочий

      Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

      На Украине возмутились критикой Степана Бандеры из Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше