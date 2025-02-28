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09:38, 28 февраля 2025Россия

Число переброшенных в Курскую область резервов ВСУ снизилось в десятки раз

ТАСС: Число переброшенных в Курскую область резервов ВСУ снизилось в десятки раз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Число резервов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в курское приграничье, снизилось в десятки раз. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«У ВСУ количество перебрасываемой в Курскую область техники с резервами и боекомплектом снижено в десятки раз», — сообщил собеседник агентства.

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Он добавил, что этого удалось достичь благодаря эффективной работе российских военных. В том числе речь идет о результативных действиях операторов FPV-дронов.

26 февраля Минобороны заявляло, что российские военные нарушили логистику ВСУ в Курской области за счет взятия российскими военными под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. На ней FPV-дроны, как сообщалось, подбивают большое число бронетехники и автомобилей ВСУ, в том числе западного производства.

До полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров. Когда контроль над единственной асфальтированной дорогой между Суджей и Юнаковкой будет установлен, в окружение попадут около двух тысяч украинских бойцов.

ЖЗЛ
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