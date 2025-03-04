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08:05, 4 марта 2025Россия

ВСУ пять раз пытались пойти в контратаку в Курской области

В Курской области армия России выбила ВСУ из опорных пунктов у Малой Локни
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Курской области подразделения группировки войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов под Суджей, противник пять раз пытался контратаковать. Об этом в утренней сводке сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах севернее Малой Локни. В окрестностях Куриловки враг предпринял пять неудачных контратак. Идут тяжелые бои на окраинах Лебедевки, завершая освобождение населенного пункта, а также в лесных массивах на границе Курской и Сумской областей», — говорится в сообщении.

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Известно, что армия России продвинулась к южным окраинам Малой Локни и закрепилась там. Также сообщается о большом скоплении незадействованных украинских спецподразделений ГУР в Харьковской области, что может говорить о подготовке ВСУ очередной провокации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области с помощью беспилотников. Он объяснил, что бойцы полка «Ахмат Чечня» своими действиями расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам.

ЖЗЛ
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