ВСУ пять раз пытались пойти в контратаку в Курской области

В Курской области армия России выбила ВСУ из опорных пунктов у Малой Локни

В Курской области подразделения группировки войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов под Суджей, противник пять раз пытался контратаковать. Об этом в утренней сводке сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах севернее Малой Локни. В окрестностях Куриловки враг предпринял пять неудачных контратак. Идут тяжелые бои на окраинах Лебедевки, завершая освобождение населенного пункта, а также в лесных массивах на границе Курской и Сумской областей», — говорится в сообщении.

Известно, что армия России продвинулась к южным окраинам Малой Локни и закрепилась там. Также сообщается о большом скоплении незадействованных украинских спецподразделений ГУР в Харьковской области, что может говорить о подготовке ВСУ очередной провокации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области с помощью беспилотников. Он объяснил, что бойцы полка «Ахмат Чечня» своими действиями расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам.