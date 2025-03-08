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11:49, 8 марта 2025Мир

В России раскрыли расстояние до замыкания ВСУ в котел

Военный аналитик Гагин: До замыкания ВСУ в котел на Курщине осталось около 10 км
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

До замыкания солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котел на суджанском направлении осталось не более десяти километров. Об этом заявил военно-политический аналитик Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

К настоящему времени украинские военные в Курской области лишись возможности для ротации, что способствует активному продвижению российских солдат в оккупированном регионе. «Если говорить о суджанском котле, как говорят сейчас, то он действительно продолжает сужаться», — пояснил Гагин.

Он добавил, что ВСУ также лишись возможности для поставок тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий в области. Ситуация для украинских военных усугубилась после взятия под контроль российскими солдатами села Новенькое, расположенного в Сумской области. «Россия контролирует дорогу, по которой снабжались ВСУ», — резюмировал эксперт.

Резервы ВСУ в Курской области продолжают снижаться на фоне переброски части военных на другие направления фронта, добавил он. Это обстоятельство существенно затрудняет положение украинских военных в Курской области. «Курская группировка ВСУ остается в большом минусе, без тылового обеспечения, которое сейчас уйдет на юг, и без ротации», — заключил Гагин.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ сообщило о продвижении Российской армии в Курской области. В настоящее время, уточнили собеседники, бои идут в лесных массивах на юге Суджанского района. В этих столкновениях российским военным противостоят представители элитных штурмовых подразделений ВСУ. Несмотря на это, десантники РФ продолжают зачистку восточной окраины Лебедевки, улучшая свое положение для дальнейшего наступления.

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