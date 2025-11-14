Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:26, 14 ноября 2025Культура

Культовый режиссер назвал Джоли пропагандисткой на фоне ее поездки в Херсон

Режиссер Кустурица раскритиковал Джоли из-за ее поездки в Херсон
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли пропагандисткой и раскритиковал ее поездку в Херсон. Его цитирует ТАСС.

«Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а значит, она] — не специалист», — заявил кинематографист.

Он также высказался о режиссерском дебюте артистки — фильме «В краю крови и меда», рассказывающем о Боснийской войне. «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой», — добавил Кустурица.

Ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс указал на невежество Анджелины Джоли из-за ее поездки на Украину. Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    В Госдуме оценили возможное распространение Fan ID с футбола на другие виды спорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости