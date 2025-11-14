Культовый режиссер назвал Джоли пропагандисткой на фоне ее поездки в Херсон

Режиссер Кустурица раскритиковал Джоли из-за ее поездки в Херсон

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли пропагандисткой и раскритиковал ее поездку в Херсон. Его цитирует ТАСС.

«Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а значит, она] — не специалист», — заявил кинематографист.

Он также высказался о режиссерском дебюте артистки — фильме «В краю крови и меда», рассказывающем о Боснийской войне. «Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой», — добавил Кустурица.

Ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс указал на невежество Анджелины Джоли из-за ее поездки на Украину. Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути.