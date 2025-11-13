Культура
Основатель Pink Floyd указал на невежество Джоли из-за ее поездки на Украину

Фото: Global Look Press

Поездку актрисы Анджелины Джоли на Украину можно объяснить только ее невежеством: она, как и другие знаменитости, поддерживающие Киев, не знает истории и сути конфликта. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути. В частности, он предложил ознакомиться с историей Украины, используя не только удобные источники, но и те, в которых демонстрируется противоположная точка зрения.

Уотерс напомнил, что, например, госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток, однако в итоге это все равно произошло. «Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "темные" — и [американский актер] Шон Пенн, они невежественны. И [вокалист рок-группы U2] Боно, и [один из основателей группы Pink Floyd] Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды», — добавил исполнитель, подчеркнув, что перечисленные знаменитости слепо верят пропаганде.

В сентябре Уотерс предложил провести референдумы на приграничных территориях Украины. По его мнению, так можно завершить конфликт.

