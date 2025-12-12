Реклама

Наука и техника
11:22, 12 декабря 2025

В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»

19FortyFive: У танка Т-14 «Армата» и самолета Су-57 есть проблемы с реальностью
Иван Потапов

Су-57

Су-57. Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости

У российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией, утверждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Джек Бакби.

«У России большие амбиции, но ее будущие программы вооружений с трудом успевают за ними», — пишет автор.

По его мнению, российские образцы вооружений — от танка Т-14 «Армата» до истребителя-невидимки Су-57 — «призваны расширить военную мощь страны, но сегодня многие из самых впечатляющих разработок остаются мелкосерийными прототипами или образцами начального этапа производства, а некоторые кажутся настолько далекими от реализации, что, возможно, никогда и не появятся на рынке».

Обозреватель уверяет, что «разрыв между тем, что Москва рекламирует (или в чем нуждается), и тем, что она может реально развернуть, увеличивается, что вызывает серьезные сомнения в способности страны модернизировать свои вооруженные силы в военное время».

Автор уверяет, что одной из пострадавших программ стал истребитель Су-57. «По оценкам, к началу 2025 года на вооружении находится менее двух десятков истребителей Су-57, несмотря на то что Россия представила самолет на авиасалоне в Дубае в 2025 году, заявив о высоком международном интересе и спросе на эту платформу», — утверждает Бакби.

В ноябре шеф-пилот компании «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан подтвердил ТАСС, что на выставке в Дубае был показан экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с порядковым номером 59.

В том же месяце генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что ОАК передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

