Россия показала 59-й Су-57

Летчик Богдан: На выставке в Дубае показали Су-57 с порядковым номером 59

На выставке в Дубае был показан экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с порядковым номером 59. Об этом сообщил ТАСС шеф-пилот компании «Сухого» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.

«Когда самолеты поступают на испытания, им присваиваются определенные порядковые номера. Это его порядковый номер, никакого тайного замысла тут нет», — сказал летчик.

Ранее генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что ОАК передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

В сентябре журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил страны.

В апреле американский журнал The National Interest допустил, что в 2024 году Россия произвела от 12 до 20 истребителей пятого поколения.